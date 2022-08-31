AFAD'dan kuvvetli yağış uyarısı! İstanbul ve çevre iller için alarm verildi!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlük hava tahmin raporundan sonra bir uyarı da AFAD'dan geldi. AFAD yaşanacak olan kuvvetli yağışlar için vatandaşları uyardı.

Rukiye Karapunar
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AFAD'dan kuvvetli yağış uyarısı! İstanbul ve çevre iller için alarm verildi!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlük hava tahmin raporunda Marmara Bölgesi'nde başta İstanbul olmak üzere çevre illerde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış olacağı tahmini yapılmıştı. Bugün AFAD'dan da gelen son dakika bilgisi ile yaşanacak olan sağanak yağışlar için vatandaşlar uyarıldı.

AFAD'dan kuvvetli yağış uyarısı! İstanbul ve çevre iller için alarm verildi!

İSTANBUL DAHİL BİRÇOK İLDE SAĞANAK YAĞIŞ

AFAD 31 ağustos Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Edirne'nin güneyinde gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bilgisini vermişti.

AFAD'dan kuvvetli yağış uyarısı! İstanbul ve çevre iller için alarm verildi!

VATANDAŞLARA UYARI MESAJI GELDİ

Yaşanacak olan sağanak yağılar için vatandaşlara "İstanbul'da gun boyu çok kuvvetli yağış bekleniyor Sel, yıldırım, dolu, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olun." şeklinde uyarı yapıldı.

31 Ağustos Çarşamba hava durumu: Şemsiyeleri hazırlayın, gök gürültülü sağanak yağış geliyor!

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