AFAD’dan Libya için 4 bin ton yardım malzemesi

Sel felaketinin yaşandığı ve binlerce kişinin hayatını kaybettiği Libya'ya, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından 4 bin ton yardım malzemesi toplandı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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AFAD’dan Libya için 4 bin ton yardım malzemesi

Sel felaketinin yaşandığı ve binlerce kişinin hayatını kaybettiği Libya'ya, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından 4 bin ton yardım malzemesi toplandı. AFAD Başkanı Okay Memiş, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı iki askeri gemiyle 550 personel ve yaklaşık 4 bin ton yardım malzemesinin gönderildiğini bildirdi.

Orta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran "Daniel" fırtınası, Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuş ve meydana gelen felakette son açıklamaya göre 6 bin kişiyi aşkın kişinin hayatını kaybettiği, binlerce kişinin de kayıp olduğu bildirilmişti. Büyük yıkımın meydana geldiği felaket için ilk yardıma koşan ülkelerden olan Türkiye, bölgeye yardım ulaştırmayı sürdürüyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş, sel felaketinin yaşandığı Libya'ya, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı iki askeri gemiyle 550 personel ve yaklaşık 4 bin ton yardım malzemesinin gönderildiğini bildirdi. Memiş, İzmir Alsancak Limanı'ndan Libya'ya gidecek gemilerin hareketinden önce gazetecilere yaptığı açıklamada, Libya'daki sel felaketinin ardından AFAD olarak arama kurtarma ve insani yardım organizasyonlarını planlayıp icra etmeye başladıklarını söyledi.

Libya'ya ilk intikal eden ülke Türkiye

Milli Savunma Bakanlığına ait uçaklarla Libya'ya ilk intikal eden ülkenin Türkiye olduğunu belirten Memiş, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin personeli olarak bizler AFAD ve diğer ekiplerimizle beraber ilk biz oraya intikal ettik ve hala daha orada bu büyük acıyı, büyük felaketi yaşayan insanlara yardım eli uzatan en güçlü ülke Türkiye, en güçlü şekilde destek veren biz Türk milletiyiz." dedi.

Arama kurtarma faaliyetleri sürüyor

Ekiplerin halen arama kurtarma faaliyetlerine devam ettiğini hatırlatan Memiş, "Ümit ediyoruz ki sağ olarak insanlara ulaşalım ve onları kurtaralım, hayatta tutalım. Eğer değilse yakınlarını kaybetmiş insanlar için de cenazelere ulaşalım diye büyük bir çaba sarf ediyoruz. Ayrıca orada yaşayan, sağ kurtulan, bu afetten bir şekilde sağ kurtulan insanların da günlük yaşamlarını devam ettirmeleri için gereken yardımı da yapmaya çalışıyoruz. Bugün Milli Savunma Bakanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı iki askeri gemimizle 550 personel, 42 araç, 8 bot, 2 bin 250 çadır, 22 bin battaniye, 1750 gıda kolisi, 240 bin litre su, yani toplamda yaklaşık 4 bin ton yardım malzemesiyle beraber yola çıkıyoruz. Bizler Türk milleti ve Türk devleti olarak, 6 Şubat deneyimiyle umarız ki en kısa sürede Libya'da yaşayan insanların, Libyalı kardeşlerimizin acısına ortak oluruz." sözlerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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