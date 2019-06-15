AFAD’dan özel sektör kuruluşlarına afet eğitimi

Bilecik'te bulunan özel sektör kuruluşlarına Bilecik Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü tarafından afet bilinci eğitimi verildi.

Yapılan eğitimde afet öncesi, afet sırası ve sonrasında neler yapılması gerektiği, doğal afetlerde doğru davranış biçimleri, yangın ve sivil savunma konularında teorik bilgilendirme yapılarak, yangın söndürme cihazlarının kullanımları uygulamalı olarak gösterilerek tahliye tatbikatları yapıldı. Bilecik Afet ve Acil Durum İl Müdürü Mehmet Hayri Demirel yapılan eğitim hakkında, "İlimizde faaliyet gösteren özel sektör kuruluşlarındaki görevli personellerin afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gerekenler ile ilgili hareket tarzlarının belirlenerek imkan ve kabiliyetlerinin arttırılması amacıyla 7 özel sektör kuruluşuna temel afet bilinci ve yangın konularında eğitim verildi. Eğitim sonrası yangın söndürme cihazlarının kullanımları uygulamalı olarak gösterilerek tahliye tatbikatları yapıldı. Müdürlüğümüz bünyesindeki verilecek eğitim ve tatbikatlara yıl içerisinde de devam edecektir" dedi.

Kaynak: İHA