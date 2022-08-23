AFAD'dan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! O illerde yaşayanlar dikkat: Sel, su baskını, yıldırım ve yerel dolu yağışına karşı tedbir alın

AFAD, 10 ilde etkili olması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlara karşı vatandaşları uyardı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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AFAD'dan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! O illerde yaşayanlar dikkat: Sel, su baskını, yıldırım ve yerel dolu yağışına karşı tedbir alın

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre Edirne, Tekirdağ, Yalova, Bilecik, İzmir, Manisa ve Kütahya’daki sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli; Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Edirne’nin güneyi ile Tekirdağ’ın batısında yer yer çok kuvvetli olması beklendiğini açıkladı.

AFAD'dan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! O illerde yaşayanlar dikkat: Sel, su baskını, yıldırım ve yerel dolu yağışına karşı tedbir alın

OLUMSUZLUKLARA KARŞI DİKKAT

Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği anımsatıldı.

AFAD'dan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! O illerde yaşayanlar dikkat: Sel, su baskını, yıldırım ve yerel dolu yağışına karşı tedbir alın AFAD'dan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! O illerde yaşayanlar dikkat: Sel, su baskını, yıldırım ve yerel dolu yağışına karşı tedbir alın

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