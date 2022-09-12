AFAD'dan sarı kodlu uyarı! Bu 6 ildeyseniz dikkat edin: Çok kuvvetli sağanak yağış bekleniyor!

AFAD, Giresun, Ordu, Samsun, Trabzon, Rize ve Artvin'de etkili olması beklenen çok kuvvetli yağışlara karşı vatandaşları uyardı.

Tayfun Altuntaş
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AFAD'dan sarı kodlu uyarı! Bu 6 ildeyseniz dikkat edin: Çok kuvvetli sağanak yağış bekleniyor!

AFAD, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden edinilen bilgilere göre 13 Eylül Salı günü Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında etkili olacak yağışlara karşı vatandaşları uyardı.

SARI KODLU UYARI

Sarı kodlu yapılan uyarıya göre çok kuvvetli olması beklenen yağışların, Giresun, Ordu ve Samsun’un doğu, Trabzon’un batısında kuvvetli; Rize geneli ile Trabzon’un doğu, Artvin’in kıyı kesimlerinde çok kuvvetli olması bekleniyor.

AFAD'dan sarı kodlu uyarı! Bu 6 ildeyseniz dikkat edin: Çok kuvvetli sağanak yağış bekleniyor!

AFAD'dan sarı kodlu uyarı! Bu 6 ildeyseniz dikkat edin: Çok kuvvetli sağanak yağış bekleniyor!

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