AFAD'dan tedirgin eden uyarı! Sel ve su baskınlarına dikkat! Çok şiddetli geliyor! AFAD'dan yapılan son dakika uyarısına göre, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'da yarın (26 Nisan Pazar) şiddetli yağışlar bekleniyor. AFAD, vatandaşları sel ve su baskınlarına karşı uyardı.

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Alınan son dakika bilgisine göre, AFAD, Zonguldak, Batın ve Kastamonu'da yarın etkili olması beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek sel ve su baskınlarına karşı vatandaşları uyardı. 3 KENT İÇİN UYARI VERİLDİ AFAD'dan yapılan son dakika uyarısına göre, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'da yarın (26 Nisan Pazar) şiddetli yağışlar bekleniyor. AFAD, vatandaşları sel ve su baskınlarına karşı uyardı. Bölge Gündem Editör Ekibi Haberler, Son Dakika Haberleri