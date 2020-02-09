AFAD’ın deprem bölgesi Elazığ ve Malatya’da çalışmaları devam ediyor

Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede hayatı normale döndürmek amacıyla AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Depremde 41 vatandaş hayatını kaybederken, hastanelere başvuran bin 631 vatandaştan bin 614'ü taburcu edildi. Biri yoğun bakım altında olan 17 vatandaşın tedavisi ise devam ediyor. Bölgede 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından büyüklüğü 4'ün üzerinde 25 olmak üzere toplamda 2 bin 340 artçı deprem meydana geldi. AFAD Başkanlığı, bölgede ihtiyaçların karşılanması için Elazığ Valiliği emrine 25 milyon TL, Malatya Valiliği emrine 20 milyon TL olmak üzere toplam 45 milyon TL acil yardım ödeneği gönderdi.Vatandaşların yoğun ilgisi ile devam eden Elazığ ve Malatya yardım kampanyası kapsamında banka hesaplarında 68 milyon 256 bin 517 TL, SMS sisteminde 27 milyon 917 bin 40 TL olmak üzere toplam 96 milyon 173 bin 557 TL de yardım toplandı.

Elazığ'da konteyner kentler kuruluyor

Yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda Elazığ'da 4 konteyner kentin kurulmasına karar verildi. Toplam konteyner sayısı 2 bin 640 olarak belirlenirken, Elazığ merkez Aşağı Holpenk'te (Demirtaş) bin 6, Mornik (Doğu Kent) Mahallesi'nde 900, Kesrik Mahallesi'nde 480 ve Sivrice ilçesinde 254 konteyner kurulumuna başlandı. Aşağı Holpenk'de (Hankendi) ise bin 280 konteyner proje aşamasında.

AFAD ve Türk Kızılay lojistik depolarından bölgeye 30 bin 453 aile çadırı, 400 genel maksatlı çadır, 46 bin 84 yatak, 102 bin 83 battaniye, 5 bin 244 uyku seti, 11 bin 730 ısıtıcı ve 111 bin 858 hijyen malzemesi sevk edildi. Yürütülen çalışmalar kapsamında TAMP Beslenme Çalışma Grubu koordinasyonunda Elazığ'da 555 bin 313 öğün, Malatya'da 109 bin 50 öğün olmak üzere toplam 664 bin 363 öğün yemek dağıtımı gerçekleştirildi. Türk Kızılayı tarafından ayrıca bölgeye 7 ikram aracı, bir çocuk dostu alan ve 4 mobil mutfak ile 3 sahra mutfak kiti sevk edildi.

Deprem bölgesinde yürütülen çalışmalarda toplam 7 bin 107 kişi görev aldı. Bölgede arama kurtarma çalışmalarında 2 bin 783 personel, 310 araç ve 24 arama köpeği görev aldı. Arama kurtarma dışındaki TAMP çalışma gruplarından bölgeye 2 bin 482 personel ve 238 araç görevlendirildi. Süreç boyunca STK'lar da dahil toplam 7 bin 107 kişi çalışmalara katıldı.

Psikososyal destek çalışmaları kapsamında Elazığ'da 4 bin 545 hane ziyareti gerçekleştirilirken, 14 bin 778 kişiyle destek görüşmesi yapıldı. Malatya'da 907 hane ziyareti gerçekleştirildi, 3 bin 885 kişiyle destek görüşmesi yapıldı.

Bağış yapmak isteyen vatandaşların dikkatine

Bağış konusuna ilişkin yapılan açıklamada, "Vatandaşların yapacağı yardımların AFAD Başkanlığı koordinasyonunda yapılması Cumhurbaşkanlığımız tarafından uygun görüldüğünden yardım yapma taleplerini karşılayacak SMS ve hesap numaraları bulunmaktadır. Vatandaşlarımız, tüm GSM operatörlerinden DEPREM yazıp 1866'ya SMS göndererek afetzedeler için 10 TL bağışta bulunabilmektedir. Ayrıca aşağıda belirtilen bankaların hesap numaraları ile PTTBank'ın deprem posta çeki hesabına istedikleri tutarda yardım yapabilmektedir" ifadelerine yer verildi. İçişleri Bakanlığı Afet Ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Elazığ Deprem Kampanyası banka hesapları şöyle:

"T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. ANKARA KAMU KURUMSAL ŞUBESİ

TL: TR73 0001 0017 4555 5555 5552 04

USD: TR 46 0001 0017 4555 5555 5552 05

EURO: TR 19 0001 0017 4555 5555 5552 06

Banka Swift Kod No: TCZBTR2A

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O TUNALI HİLMİ TİCARİ ŞUBESİ

TL: TR62 0001 5001 5800 7299 3175 99

USD: TR43 0001 5001 5804 8013 0940 88

EURO: TR32 0001 5001 5804 8013 0940 92

Banka Swift Kod No: TVBATR2A

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş BAKANLIKLAR ŞUBESİ

TL: TR88 0001 2009 4080 0005 0002 28

USD: TR75 0001 2009 4080 0058 0002 92

EURO: TR48 0001 2009 4080 0058 0002 93

Banka Swift Kod No: TRHBTR2A

PTTBANK DEPREM POSTA ÇEKİ HESABI: 1866"

Kaynak: İHA