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AFAD'tan açıklama: Giresun'da mahsur kalan 172 vatandaşımızı kurtardık

Giresun'da yaşanan sel felakate tüm Türkiye'yi derinden yaraladı. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Giresun'daki selden dolayı mahsur kalan 172 vatandaşın kurtarıldığını duyurdu.

AFAD'tan açıklama: Giresun'da mahsur kalan 172 vatandaşımızı kurtardık

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Giresun'daki selin ardından 2 bin 522 kişilik ekip ve 691 araç ile devam eden müdahale çalışmalarında, 172 vatandaş kurtarıldı.

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Sel ve heyelanlar sebebiyle kapanan 118 köy yolundan 92'si çalışmalarla ulaşıma açıldı. Kapalı olan 26 köy yolunu açma çalışmaları devam ediyor.

Elektrikleri kesilen 70 köy ve 8 mahalleden 63 köy ile 7 mahalleye elektrik verilmeye başlandı. Kalan 7 köy ve 1 mahalle için çalışmalar sürdürülüyor.

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İyileştirme ve hasar tespit çalışmalarının sürdüğü Dereli, Doğankent, Tirebolu ve Giresun merkezde toplam 28 ekip çalışmaya devam ediyor. Zarar tespit çalışmaları Dereli'de tamamlandı, Doğankent'te ise 10 ekiple devam ettiği bildirildi.

Sel ve heyelanların ardından kaybolan vatandaşları arama çalışmaları devam ediyor.

Diğer yandan, AFAD'ın 2 mobil koordinasyon tırı da bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Kübra Kaçmaz
Gece Editörü


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