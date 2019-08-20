AFAD’tan “Afetlere Hazır Ol”, “Afet Risklerini Anlamak” faaliyetleri

Bilecik Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü tarafından, "Afetlere Hazır Ol", "Afet Risklerini Anlamak" adlı faaliyetler yapıldı.

AFAD İl Müdürlüğü tarafından vatandaşları afetlere karşı bilgilendirme, tutum ve davranış değiştirme ve 17 Ağustos 1999 Gölcük depreminde hayatını kaybeden vatandaşları anmak amacıyla "Afetlere Hazır Ol", "Afet Risklerini Anlamak" temalı farkındalık faaliyetleri düzenlendi.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Bilecik Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürü Mehmet Hayri Demirel, "Afetlere dirençli bir Türkiye için toplumda önlem alma kültürünü önceleyen zihinsel dönüşümü gerçekleştirmek ve vatandaşlarımızın afetlerde güvende kalabilmelerini sağlamak amacıyla afetlere hazırlık yılı çalışmaları AFAD başkanlığımızca başlatılmıştır. İl merkezinde ekiplerimiz tarafından stand açılarak doğal afetler, gönüllülük, deprem tehlike haritaları, toplanma alanları, afetlere hazırlık yılı ve DASK gibi konularda halkı bilinçlendirme çalışmaları ile başlamıştır" dedi.

Kaynak: İHA