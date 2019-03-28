AFAD’tan keçi kurtarma operasyonu

Tokat'ta sarp kayalıklarda mahsur kalan keçi AFAD ekipleri tarafından yapılan operasyonla kurtarıldı.

Tokat'a yaklaşık 10 km uzaklıktaki Gökçe Köyü'nde yayılan küçükbaş hayvanlar arasındaki siyah bir keçi, köy sınırları içerisinde bulunan sarp kayalıklarda mahsur kaldı. Yaklaşık 40 metre yükseğe kadar tırmanan keçi, sahibi Hulusi Akbaş tarafından kurtarılamayınca durum AFAD ekiplerine bildirildi. Bölgeye ulaşan AFAD ekipleri gerekli güvenlik önlemlerini aldıktan sonra keçinin çıktığı noktaya yukarıdan ulaşmaya çalıştı. Ekipler tarafından kısa sürede kurtarılan keçi sahibine teslim edildi.

Kaynak: İHA