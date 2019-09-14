AFAD’tan su üstü arama kurtarma tatbikatı

Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Sakarya ekipleri hizmet içi eğitim ve tatbikat programları kapsamında Sapanca Gölünde su üstü kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.

AFAD ekipleri olası afet ve acil durumlara karşı hazırlıklı olmak amacıyla hizmet içi programları kapsamında eğitim ve tatbikatlara devam ediyor. Ekipler eğitimler kapsamında Sapanca Gölünde su üstü arama / kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi. Su üstü arama kurtarma birim amirliği tarafından gerçekleşen eğitimde; su üstü kurtarma tanıtım, su üstü kurtarmada haberleşme, yüzme teknikleri, su üstü kurtarma ekibinin hareket tarzı, kazazedeyi kıyıya alma, bot tanıtımı/kullanma, bottan kazazedeye müdahale teknikleri arama/kurtarma personeline uygulamalar ile aktarıldı.

Tatbikat kapsamında; ekipler su üstünde meydana gelebilecek olaylarda kullanılacak olan araç ve gereçlerle olay bölgesine hızlı intikal ve konuşlanma, kazazedeye etkin müdahale ve kurtarma teknikleri, su üstü arama kurtarma botları, araç, gereç, ekipmanları kullanım teknik ve kabiliyet bilgilerini tekrar edip geliştirerek, eğitimlerle olası olaylara daha da hazırlıklı olmaları amaçlanıyor.

Kaynak: İHA