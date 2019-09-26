AFAD'tan uyarı: İtibar etmeyin

AFAD, İstanbul'daki depremin ardından sosyal medyada, özellikle Whatsapp gruplarında dolaşan asılsız bilgilere itibar edilmemesi, doğru bilgi için resmi kaynakların takip edilmesi uyarısında bulunuldu.

İşte AFAD'ın açıklaması:

Bir depremin gün ve saat verilerek önceden kestirilmesi günümüz teknolojik imkanlarıyla mümkün değildir.

Vatandaşlarımızın sosyal medyada, özellikle Whatsapp gruplarında dolaşan asılsız bilgilere itibar etmemeleri, doğru bilgi için resmi kaynakları takip etmeleri rica olunur.

Bir depremin gün ve saat verilerek önceden kestirilmesi günümüz teknolojik imkanlarıyla mümkün değildir.



Vatandaşlarımızın sosyal medyada, özellikle Whatsapp gruplarında dolaşan asılsız bilgilere itibar etmemeleri, doğru bilgi için resmi kaynakları takip etmeleri rica olunur. — AFAD (@AFADBaskanlik) September 26, 2019

UMED DE UYARIDA BULUNMUŞTU

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği de İstanbul'da olan 5,8 şiddetindeki deprem sonrası sosyal medyadan yapılan manipülasyonlara karşı uyarı yapmıştı.