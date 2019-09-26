AFAD'tan uyarı: İtibar etmeyin
AFAD'tan açıklama yapıldı. Açıklamada, İstanbul'daki depremin ardından sosyal medyada, özellikle Whatsapp gruplarında dolaşan asılsız bilgilere itibar edilmemesi, yönünde uyarı yapıldı.
AFAD, İstanbul'daki depremin ardından sosyal medyada, özellikle Whatsapp gruplarında dolaşan asılsız bilgilere itibar edilmemesi, doğru bilgi için resmi kaynakların takip edilmesi uyarısında bulunuldu.
İşte AFAD'ın açıklaması:
Bir depremin gün ve saat verilerek önceden kestirilmesi günümüz teknolojik imkanlarıyla mümkün değildir.
Vatandaşlarımızın sosyal medyada, özellikle Whatsapp gruplarında dolaşan asılsız bilgilere itibar etmemeleri, doğru bilgi için resmi kaynakları takip etmeleri rica olunur.
Bir depremin gün ve saat verilerek önceden kestirilmesi günümüz teknolojik imkanlarıyla mümkün değildir.— AFAD (@AFADBaskanlik) September 26, 2019
Vatandaşlarımızın sosyal medyada, özellikle Whatsapp gruplarında dolaşan asılsız bilgilere itibar etmemeleri, doğru bilgi için resmi kaynakları takip etmeleri rica olunur.
UMED DE UYARIDA BULUNMUŞTU
Uluslararası Medya Enformasyon Derneği de İstanbul'da olan 5,8 şiddetindeki deprem sonrası sosyal medyadan yapılan manipülasyonlara karşı uyarı yapmıştı.
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