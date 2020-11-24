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AFC Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda izlenir? AFC Şampiyonlar Ligi 2020 puan durumu

AFC Şampiyonlar Ligi, Asya kıtasında, kulüpler seviyesinde düzenlenen en büyük futbol organizasyonudur. Futbolseverler tarafından sıklıkla takip edilen AFC Şampiyonlar Ligi hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. Peki, AFC Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda izlenir? AFC Şampiyonlar Ligi 2020 puan durumu...

AFC Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda izlenir? AFC Şampiyonlar Ligi 2020 puan durumu

Futbolun, Asya Kıtasında en çok takip edilen organizasyonu olan Asya'nın 'Devler Ligi' olan AFC Şampiyonlar Ligi, futbolseverlerin merakında ve ilgiyle takip ediliyor. Asya'nın en değerli kulüplerinin katıldığı turnuvada tüm merak edilenleri haberimizde derledik. 1967'de 8 kulübün katlımıyla Asya Kulüpler Şampiyonası adıyla başladı.1972'de ara verilen turnuva 1986'da Asya Şampiyonlar Kupası adıyla tekrar başladı.2002'de Asya Şampiyonlar Kupası ve Asya Kupa Galipleri Kupası, AFC Şampiyonlar Ligi adı altında birleşti. Peki, AFC Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda izlenir? AFC Şampiyonlar Ligi 2020 puan durumu...

AFC ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA İZLENİR?

Türkiye'de ilgiyle takip edilen AFC Şampiyonlar Ligi maçları, ülkemizde herhangi bir televizyon kanalından naklen yayınlanmıyor. Ancak karşılaşmaları dijital ortamdan takip etmek mümkün. Nesine.com, Bilyoner.com ve Misli.com uygulamaları ve web siteleri üzerinden AFC Şampiyonlar Ligi maçları izlenebilir.

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 AFC ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU

AFC Şampiyonlar Ligi'nde güncel puan durumu şöyle oluştu:

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Onur Çelik
Spor Editörü


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