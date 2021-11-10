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Aferist ne demek, TDK'ya göre Aferist kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Aferist kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Aferist ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Aferist nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Aferist kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Aferist ne demek, TDK'ya göre Aferist kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Aferist ne demek? Aferist TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi aferist kelimesi. Peki aferist ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre aferist nedir, aferist kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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AFERİST NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Aferist kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Aferist kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre aferist kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Dalavereci

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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