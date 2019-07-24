Afet bölgesi ilan edilen Düzce'de vatandaşların "buruk sevinci"

DÜZCE (AA) - Düzce'de, meydana gelen su baskını ve toprak kayması nedeniyle "afet bölgesi" ilan edilen bölge sakinleri, alınan karardan memnuniyet duyuyor.

Valilik açıklamasının ardından Akçakoca'ya bağlı Uğurlu köyünde haberi alan vatandaşlar, afette uğradıkları zararın karşılanacak olmasından mutlu.

Uğurlu köyü esnaflarından Sertan Zobar, gazetecilere yaptığı açıklamada, köyün 300 yıllık olduğunu, daha önce böyle bir afet yaşanmadığını söyledi.

Kanun gereği bölgenin "afet bölgesi" olarak ilan edilmesi gerektiğine işaret eden Zobar, şunları dile getirdi:

"Sağ olsun büyüklerimiz bu konuya hassasiyetle yaklaştılar ve sonuç olarak afet bölgesi ilan edildi. Burada yaşayanlar ve dışarıdan gelenler de görüyorlar ki, burası gerçekten yüzde 100 denilecek şekilde zarar gördü. Trilyonları geçen bir zarar var. İnsanlar evlerini, zirai aletlerini, kümeslerini, araçlarını burada kaybettiler. Burada yaşayanların ödeme gücü sadece fındıktan geliyor. Fındık bahçeleri de uçmuş durumda. Bu sebeple afet bölgesi inşallah halkımıza köylümüze hayırlı olur. Onlar da bir nebze de olsa nefes almış olur. Tekrar devlet büyüklerimize, Valimize, bakanlarımıza, başta Cumhurbaşkanımıza sonsuz saygılarımızı arz ediyoruz."

Bölgenin geçim kaynağının fındık ve hayvancılık üzerine olduğunu aktaran Zobar, şunları kaydetti:

"Hayvanlarımız telef oldu, fındıklarımız uçtu. Bu hususta devletimizin bize sahip çıkması bizi onurlandırdı ve gururlandırdı. Bu bizim hoşumuza gidiyor. Hiç kimse evinin yıkılmasını, afete uğramasını istemez. Biz de istemeyiz, Allah'tan geldi. Bundan sonra sıkıntılarımızın giderilmesini devlet büyüklerimizden istemiştik. Onlar da kabul ettiler sağ olsunlar."

Ersin Zobar da afette 3 evinin ve 70 hayvanının zarar gördüğünü anlatarak, devletin tüm imkanlarıyla yanlarında olduğunu ifade etti.

Düzce'nin afet bölgesi ilan edilmesinin kendilerini memnun edeceğini belirten Zobar, "Elim ayağım şu an titriyor. Yeni duyduk. Ben tam duymak istiyorum. 'Evet bitti' demelerini bekliyorum. Eğer bitmişse Allah razı olsun. Bitmemişse de Allah razı olsun. Bu malı devletimizin yardımlarıyla, onların kredileriyle yaptık ama ellerimle yaptım, yine yaparım. Ben inanıyorum yardım yapılacağına. Bir kısmını bile yapsa, biz marşımızı çevirsek su akmaya başlasın gerisini yapacağız. Devlet, şirketler, şahıslar herkes yardıma geldi. Ceplerine son paraya kadar yardım etti. Şu ana kadar hiçbir eksiğimiz yok. Herkesten Allah razı olsun." diye konuştu.





Kaynak: AA