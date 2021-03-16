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Afet isminin anlamı nedir, Afet ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Afet isminin anlamı; bela, kötü kader, felaket, musibet demektir. Bu içeriğimizde Afet isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Afet isminin Kuran’da geçip geçmediği,  isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Afet isminin anlamı nedir, Afet ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Afet isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Afet ismi ne demek, Afet ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Afet isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Afet İsminin anlamı nedir? TDK Afet anlamı:

Afet ismi TDK'da çeşitli doğa olaylarının sebep olduğu yıkım; güzelliği ile insanı şaşkına çeviren, aklını başından alan kadın; hastalıkların dokularda yaptığı bozukluk demektir.

Afet İsmi Kuranda geçiyor mu?

Afet ismi Kuran'da yer almamaktadır.

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Afet isminin kökeni:

Afet ismi Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de Afet isminde 2912 kişi vardır.

Afet isminin cinsiyeti:

Kız ismi olarak kullanılmaktadır.

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Afet isminin rengi:

Lime

Afet ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 4 harf bulunmaktadır.

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Afet isminin Harf Analizi Nedir ?

Afet ismi 4 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

A : Öncü, lider, mantıklı

F : Patron, ön planda

E : İletişim, duygusal karışık

T : Hayalperest, tembel,

Afet isminin Numerolojisi Kaçtır?

Afet ismi 4 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

A : 1

F : 7

E : 6

T : 24

= 38 Afet İsminin Numeroloji Toplamı 38’dir.

Afet ismi 4 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Afet isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

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Afet isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

A: 1   F: 6   E: 5   T: 2 = 14

1 4 = 5 Kader sayısıdır

Afet isminin 5 kader sayısına göre kişilik özellikleri

5 – Özgürlüğüne düşkündür ve gezmeyi çok sever. Diğer insanlar ile ıyum içinde yaşamayabilir. Erotizme eğilimi vardır. Cesaret konusunda iyidir ve insanları ikna kabiliyeti çok yüksektir. Güzel şeyleri kendisinde toplamayı sever. Can sıkıntısına hiç gelemez ve bu sebeple dikkatli olmalı, hayat amacından amacından sapmamalıdır.

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Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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