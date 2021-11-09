Afet ne demek, TDK'ya göre Afet kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Afet ne demek? Afet TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi afet kelimesi. Peki afet ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre afet nedir, afet kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AFET NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Afet kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Afet kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre afet kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Çeşitli doğa olaylarının sebep olduğu yıkım

- Kıran

- Çok kötü

- Güzelliği ile insanı şaşkına çeviren, aklını başından alan kadın

- Hastalıkların dokularda yaptığı bozukluk



AFET CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- O yıl su baskınları bir afet gibiydi.

- Şöhret gibi servetin de afet olduğunu yeni anlıyordum.

- Gül yüzlü bir afetti ki her busesi lale.



AFET KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- afet istasyonu, doğal afet, tabii afet

