Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Çocuk Gelişimcisi/Çocuk Gelişim Uzmanı(Özel Eğitim Kurumları/Rehberlik ve Araştırma Merkezleri) mesleği için “2269.07” kod olarak kullanılır iken Çelik Aşı ve Doku Kültürü Yöntemiyle Kesme Çiçek Yetiştiricisi mesleği için “6113.40” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Meslek Kodu “1112.30” olarak belirlenmiştir.

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