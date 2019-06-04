Afgan çoban, av tüfeği ile öldürüldü

KAYSERİ'nin Talas ilçesinde çobanlık yapan Afganistan uyruklu Mehmed N.(35) hayvan otlattığı arazide av tüfeğiyle vurularak, öldürülmüş halde bulundu. Polis, Suriye uyruklu bir çobanı gözaltına aldı.

Zincidere Mahallesi'nde oturan ve çobanlık yapan Mehmed N. dün sabah küçükbaş hayvanları alıp, otlatmaya götüdü. Akşam saatlerinde hayvanlar geri gelirken, Mehmed N. dönmedi. Hayvan sahipleri ile yakınları tarafından aranan Mehmed N.'nin gece saat 02.30 sıralarında Çiçekli mevkiindeki kayalık bölgede cansız bedeni bulundu. Sağlık ve jandarma ekiplerine haber verildi. Yapılan incelemede Mehmed N.'nin av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğü belirlendi.

Mehmed N.'nin cesedi Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, jandarma, bölgede çobanlık yapan ve adı açıklanmayan bir Suriyeli'yi gözaltına aldı.

Mehmed N.'yi aralarında çıkan tartışma sonucu öldürdüğü öne sürülen Suriyeli çoban, İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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DHA