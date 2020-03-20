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Afgan çoban, uyuşturucu hapla yakalandı

YOZGAT'ta Afganistan uyruklu çoban Z.Y., uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.

Afgan çoban, uyuşturucu hapla yakalandı

YOZGAT'ta Afganistan uyruklu çoban Z.Y., uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı. Operasyonda, 199 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarıkaya ilçesine bağlı Küçükçalağıl köyünde yaşayan Afganistan uyruklu Z.Y.'nin İstanbul'dan getirdiği uyuşturucu hapları kentte piyasaya süreceği istihbaratı üzerine harekeye geçti. Köye operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli Z.Y.'yi gözaltına aldı. Z.Y'nin jandarmadan kaçarken okul bahçesine attığı poşetin içinde 199 uyuşturucu hap ele geçirildi. Z.Y., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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Kaynak: DHA




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