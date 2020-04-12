Afgan çobandan Milli Dayanışma Kampanyası'na bağış

KARS'ın Selim ilçesine bağlı Tozluca köyünde çobanlık yapan Afgan Sadik Uzbek, Milli Dayanışma Kampanyası'na 200 lira bağışladı. Uzbek, "Türkiye'yi çok seviyorum. Kendi ülkem gibi gördüğüm için bağış yaptım" dedi.

Selim ilçesinin Tozluca köyünde oturan, 4 çocuk babası, Afganistan uyruklu Sadik Uzbek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" sloganıyla duyurulan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek oldu. Selim Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na giderek, 200 liralık bağışta bulunan Uzbek, Türkiye'yi çok sevdiğini söyledi. Çocukken ülkesi Afganistan'dan ailesiyle birlikte önce İran'a buradan da Türkiye'ye geldiğini anlatan Uzbek, Konya'da yaşarken, yaklaşık 6 yıl önce Kars Selim'e taşındığını söyledi. Köyde çobanlık yaptığını belirten Sadik Uzbek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dinlerken duygulandığını ve bağış yapma kararı aldığını dile getirdi. Türkiye'yi kendi ülkesi gibi gördüğünü vurgulayan Uzbek, "Türkiye'yi çok seviyorum. Kendi ülkem gibi gördüğüm için bağış yaptım. Ailem ve çocuklarımla burada yaşıyorum ve çok mutluyum" diye konuştu.

Köy muhtarı Lütfü Güngör de kampanyaya bağış yapan Sadik Uzbek'e teşekkür edip, duygulandıklarını söyledi.

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Kaynak: DHA