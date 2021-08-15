Afgan tacizcinin cinsel istismarda bulunduğu 17 yaşındaki kız bitkisel hayata girdi!

Gebze ilçesinin Pelitli Mahallesinde yaşanan olayda dershaneden eve dönüş yolunda Afganistan uyruklu A.M. isimli bir kişinin cinsel saldırısına maruz kalan A.A. isimli 17 yaşındaki genç kızın tedavi gördüğü hastanede bitkisel hayata girdiği öğrenildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinin Pelitli Mahallesi'nde yaşanan olayda Afganistan uyruklu A.M. isimli bir kişi, A.A isimli bir kızı eve gidiş yolunda takip etmeye başladı. Otobüsten indikten sonra evine yaklaşık 200 metre kala A.M., 17 yaşındaki A.A.'yı ağaçlık alana sürükleyerek cinsel istismarda bulunmaya kalkıştı. Kızın direnmesi üzerine yerden aldığı taşla kızın başına defalarca vuran A.M. daha sonra da baygınlık geçiren A.A.’yı ağaçlık alandan yol kenarına taşıdı.

ŞÜPHELİ OLAYIN ARDINDAN MARKETE UĞRAMIŞ

A.M., olayın gerçekleştiği yere yakın olan ve palet üretimi yapan bir iş yerine gidip yol kenarında baygın bir genç kız gördüğünü ve yardım etmelerini istedi. Bu sırada araçla yoldan geçen ağabeyi ise tesadüfen yaralanan kişinin kardeşi A.A. olduğunu görünce hemen durumu babasına bildirdi.

Babası M.A.’nın olay yerine gelip kendi aracına aldığı A.A., daha sonra olay yerine çağrılan ambulansa teslim edildi. A.A., Gebze’deki özel bir hastanede ilk müdahalesi yapıldıktan sonra yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

A.A.’nın hastaneye götürülmesinin ardından şüphelinin bir markete girip limonata ve su aldığı anlar, marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüphelinin limonata ve suyu almasının ardından sergilediği rahat tavırlar ise dikkat çekti.

“BİZ SARA NÖBETİ GEÇİRİYOR OLABİLİR DİYE DÜŞÜNDÜK”

M.A., kızının yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğünü söyleyerek, “Sabah kızımla kahvaltı yaptık, daha sonra kızım dershaneye gitti. Ben işlerimi takip ederken saat 18.00de oğlum eve gelirken yolda bir kalabalık görüyor. Daha sonra durup bakınca kardeşinin baygın halde olduğunu görüyor. Beni aradı, ben olay yerine geldim. Olay yerine geldiğimde kızım baygın halde can çekişiyordu. Kafasında, yüzünde, gözünde darp izleri vardı. Dudakları patlamıştı o vaziyette buldum kızımı. Daha sonra biz yolda bulduğumuz için sara nöbeti geçiriyor olabilir diye düşündük” dedi.

ZANLI, OLAY YERİNDE BABAYLA KONUŞMUŞ

Şüphelinin olay yerine geldiğini belirten baba M.A., yaptığı açıklamada ''Olayı jandarmaya bildirdiğimizde araştırmalarda kızımın saat 17.00de köye geldiğini gördük. Otobüsten inerken kızımı görenler olmuştu, orada bir köpekle oynadıktan sonra yoluna devam etmiş. Bizim eve doğru giderken ormanlık yolda çocuğumun arkasından birisi sarılarak ormana çekmiş. Çocuğumu darbetmiş, çocuğuma işkence yapmış, çocuğuma tecavüz etmeye çalışmış. Yabancı uyruklu olduğunu duyduk.

Yakalanmış, suçunu da itiraf etmiş diye duydum. Olay anında ben kızımı arabama koyup ambulansa götürmek için çalışırken de bu kişinin hala orada olduğunu gördük. Jandarma bana kamera kayıtlarını gösterdi, bu kişi yanıma gelerek bana bir şeyler sormuş. Jandarma bana tanıyıp tanımadığımı sordu. Ben de ‘tanımıyorum’ dedim. Bu sırada kızımı ambulansa teslim ettim. O arada beklerken yanıma sağdan soldan komşular, tanıdıklar geldi.

O kişi de o sıra da yanıma gelerek bana bir şeyler sormuş ama ben kendisini fark etmedim. Öldü mü, ölecek mi diye takip etmiş o sırada. Kızımın sağlık durumundan endişeliyiz. Şu an yoğun bakımda bilinci kapalı. Halen nöbet krizinde, uyandırdıkları zaman hala atak geçiriyor. Bilinci kapalı, yavrum ölüm döşeğinde.'' dedi.

“OLAYI GERÇEKLEŞTİREN ÇOCUK OLAY ANINDA YANIMIZDAYDI”

Bölgede yaşayan Ferdi Yılmaz, “Buraya geldiğimizde kız sanki elektrik verilmiş gibi şoka girmişti. Daha sonra kızı buraya getirdik, bir şeyler yapmaya çalıştık. O sırada olayı gerçekleştiren çocuk, olayın başından beri yanımızda duruyordu. Babası geldiğinde de buradaydı, yaklaşık 5 dakika boyunca başında kaldık ve arabaya koyana kadar o kişi yanımızdan ayrılmadı. Olay bittikten sonra gitti. Olay anında yanımızdaydı ama hiçbir şeyi de belli etmedi. Sakin sessiz bir şekilde olayı izledi ve daha sonra kayboldu gitti. Jandarma devreye girdi, gece geç saatlere kadar buradaydı inceleme yaptılar. Şükür olsun jandarmamız yakaladı kendisini” dedi.

''KAÇMADIM, YARDIM ÇAĞIRDIM''

Jandarma ekiplerinin olay yerine yakın noktalarda bulunan güvenlik kamera kayıtlarını incelemesi sonrasında zanlının adım adım genç kızı takip ettiği güvenlik kameralarından tespit edildi. Gözaltına alınan A.M. ifadesinde olayı alkolün etkisiyle yaptığını öne sürerek, “Birkaç aydır Gebze ilçesindeyim. Pelitli Mahallesi’nde bulunan metruk binalarda kalıyorum. Olay günü alkol adım ve cami civarında dolaştığım sırada isminin sonradan A.A. olduğu tarafıma iletilen bayanı gördüm. Alkolün etkisiyle bayan hoşuma gitti. Beğendim ve gittiği yöne doğru arkasından takip ettim. Tenha ve ağaçlık bir yere geldiğimizde arkadan yaklaşarak habersizce boğazını sıktım ve etkisiz hale getirmeye uğraştım. Aniden baygınlık geçirip yüz üstü yolun kenarına düşerek kafasını çarptı. Sürükleyip çalılık ve ağaçlık alana soktum. Pantolonunu çıkarttım. Çevreden sesler gelince pantolonunu giydirdim biraz uzaklaştım, sonra geri gelip yaşayıp yaşamadığını kontrol ettim. Yüzünde sıcaklık ve ağzında köpük vardı. Çantasındaki ıslak mendille ağzını ve yüzünü sildim. Yarım saat ayıltmaya çalıştım, başaramayınca sırtıma alıp yol kenarına taşıdım.

Yoldan geçen araçları durdurmaya çalıştığını söyleyen A.M. ifadesine şöyle devam etti: “Yakın bir iş yerinden bir şahıs geldi. Bir araç durdu, sağlık ekiplerine haber vermelerini istedim. Kalabalık olunca biri kızı tanıdı ve ailesine bilgi verdiler. Olup bitenleri kenardan izledim, hatta kız arabaya konulurken yardım ettim. Sonra kız götürülünce ben de olay yerinden uzaklaştım. Pelitli’de oturan bir tanıdığım Afganistan uyruklu arkadaşımın yanına gittim ve akşam orada kaldım. Kendime çok kızıyordum, sinirle elimi aynaya hızlıca vurdum, ayna kırılarak camlar sol elimi kesti kendi kendime yarayı sardım. Saklandığım evde jandarma ekiplerince yakalandım. Elimi görünce ambulansla hastaneye götürdüler. Tedavi edilip karakola götürüldüm. Olay nedeniyle çok üzgün ve pişmanım, bu olaya her ne kadar kalkıştıysam da kaçabilecekken kaçmadım ve yardım çağırdım, kıza herhangi bir cinsel eylemde de bulunmadım. Sadece soyup tekrar giydirdim, pişmanım.”

GENÇ KIZ BİTKİSEL HAYATA GİRDİ

Açıklanan son gelişmeye göre 17 yaşındaki genç kızın Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık durumunun kötüye gittiği ve bitkisel hayata girdiği öğrenildi.