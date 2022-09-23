Afganistan Kabil'de camiye saldırı! 7 ölü, 41 yaralı!

Taliban yönetiminin Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Halid Zadran, basına yaptığı açıklamada, Vezir Ekber Han Cami önünde cuma namazı çıkışı sırasında bombalı saldırı düzenlendiğini açıkladı.
SALDIRIYI ÜSTLENEN OLMADI
Kabil'deki Emergency Hastanesinden yapılan açıklamada, saldırıda 7 kişi hayatını kaybederken 41 kişi ise yaralandı.Caminin çevresindeki caddeler trafiğe kapatıldı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
İki gün önce de başkent Kabil'in Dehmezeng bölgesinde bir restoran yakınında düzenlenen bombalı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetmişti. (AA)