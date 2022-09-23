Afganistan Kabil'de camiye saldırı! 7 ölü, 41 yaralı!

Afganistan'ın başkenti Kabil'deCuma namazı çıkışında camiye yapılan bombalı saldırılarda 7 kişi hayatını kaybederken 41 kişi yaralandı.

Rukiye Karapunar
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Afganistan Kabil'de camiye saldırı! 7 ölü, 41 yaralı!

Taliban yönetiminin Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Halid Zadran, basına yaptığı açıklamada, Vezir Ekber Han Cami önünde cuma namazı çıkışı sırasında bombalı saldırı düzenlendiğini açıkladı.

SALDIRIYI ÜSTLENEN OLMADI

Kabil'deki Emergency Hastanesinden yapılan açıklamada, saldırıda 7 kişi hayatını kaybederken 41 kişi ise yaralandı.Caminin çevresindeki caddeler trafiğe kapatıldı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Afganistan Kabil'de camiye saldırı! 7 ölü, 41 yaralı!

İki gün önce de başkent Kabil'in Dehmezeng bölgesinde bir restoran yakınında düzenlenen bombalı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetmişti. (AA)

Afganistan Kabil'de camiye saldırı! 7 ölü, 41 yaralı!

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