Afganistan uyruklu cezaevi firarisi yakalandı

Samsun'da cezaevi firarisi olduğu iddia edilen Afganistan uyruklu bir kişi polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre uyuşturucu suçundan tutuklanarak açık cezaevinde cezasını çeken Afgan B.C., kaldığı cezaevinden firar etti. İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Anıt Park'ta otururken bekçiler tarafından yakalanan B.C., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekiplerine teslim edildi. B.C., Samsun Adliyesine sevk edildi.

Kaynak: İHA