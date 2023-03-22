Afganistan'da 6.5 büyüklüğünde deprem! Pakistan'da hissedildi: Ölüler ve yaralılar var

Afganistan'da meydana gelen 6.5 büyüklüğündeki deprem Pakistan'da da hissedildi. Deprem nedeniyle Pakistan'da 6 kişi öldü, 120 kişi yaralandı.

Melahat Ersoy
Editör
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Afganistan'da 6.5 büyüklüğünde deprem! Pakistan'da hissedildi: Ölüler ve yaralılar var

Alınan bilgilere göre Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badakhshan eyaletinde 6.5 büyüklündeki deprem meydana geldi. Şiddetli deprem Pakistan'da da hissedildi.

BİNALAR ÇÖKTÜ

Başkenti İslamabad, Lahor, Peşaver, Swabi, Lodhran, DG Khan, Bahawalpur, Skardu, Kohat, Toba Tek Singh, Parachinar, Nowshera ve Khanewal kentlerinde hissedilen deprem nedeniyle bazı binaların çöktüğü ifade edildi.

BİLANÇO ORTAYA ÇIKTI

Yetkililerin açıklamasına göre depremde 6 kişi yaşamını yitirirken 120 kişi yaralandı.Yetkililer, yaralıların çoğun un deprem anındaki panik sırasında yaşanan izdihamlar nedeniyle yaralandığını belirtti.

TALİBAN'DAN AÇIKLAMA

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mujahid yaptığı açıklamada, “Ülkenin dört bir yanında sağlık ocakları hazır, illerdeki tüm valilere, sağlık personelinin hazır olması talimatı verildi. Şu ana kadar çok şükür herhangi bir can kaybı veya yaralanma haberi gelmedi” dedi.

DEPREM 7 ÜLKEDE HİSSEDİLDİ

Afganistan ve Pakistan’ın yanı sıra deprem Hindistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan’da da hissedilirken, söz konusu ülkelerden henüz mal ve can kaybı bildirilmedi.

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