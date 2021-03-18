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Afganistan’da askeri helikopter düştü: 9 ölü

Afganistan'da Vardak ilinin Behsud ilçesinde askeri helikopter düştü. Afganistan Savunma Bakanlığı tarafından kazayla ilgili olarak açıklama yapıldı. Yaşanan helikopter kazasında 9 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Afganistan’da askeri helikopter düştü: 9 ölü

Afganistan'da askeri helikopterin düşmesi sonucunda 9 kişi hayatını kaybetti. Yaşanan kazayla ilgili olarak Afganistan Savunma Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Helikopter kazasında 9 kişinin hayatını kaybetmesinin üzüntüsünün yaşandığı belirtilerek, detaylı bilgiler paylaşıldı.

"4 MÜRETTEBAT VE 5 ORDU MENSUBU ŞEHİT OLDU"

Helikopter kazasının, Afganistan'ın Vardak ilinin Behsud ilçesinde meydana geldiği açıklandı. Düşen helikopterin, ordunun 777. Komutanlığı'na ait MI-17 helikopteri olduğu vurgulandı. Afganistan Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında "Yaşanan kazada, 4 mürettebat ve 5 ordu mensubu şehit oldu” denildi.
Ayrıca yaşanan kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

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