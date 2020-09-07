Afganistan'da bombalı saldırı: 1 ölü
Afganistan'ın Uruzgan vilayetinde gerçekleşen olayda, yol kenarına yerleştirilen bir bomba, sivilleri taşıyan aracın geçişi sırasında infilak ettirildi. PAtlama sonucu bir sivil hayatını kaybederken bir kişi de yaralandı.
KABİL (AA) - Afganistan'ın Uruzgan vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda bir sivil hayatını kaybetti.
Uruzgan Valiliği Sözcüsü Zilgey İbadi, basına yaptığı açıklamada, Uruzgan'ın Çinartu ilçesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.
İbadi, saldırıda bir sivilin yaşamını yitirdiğini, bir sivilin yaralandığını belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Haber KaynağıAA