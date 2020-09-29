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Afganistan'da bombalı saldırı: 14 sivil öldü

Daykundi İl Şura Vekili Gayret Ali Cevahir tarafından yapılan basın açıklamasında, Afganistan'ın Daykundi vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 14 sivilin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Afganistan'da bombalı saldırı: 14 sivil öldü

Afganistan'ın Daykundi vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 14 sivil hayatını kaybetti.

Daykundi İl Şura Vekili Gayret Ali Cevahir, basına yaptığı açıklamada, Daykundi'nin Kacran ilçesine bağlı Suf Kariz bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.

Saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 14 sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden Cevahir, 3 sivilin de yaralandığını belirtti.

Cevahir, bombanın, bölgeye Taliban militanları tarafından yerleştirildiğini öne sürdü.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Berna Akkaya
Editör


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