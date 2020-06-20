Afganistan'da bombalı saldırı: 3 polis öldü

Afganistan'ın batısında bulunan Herat vilayetinde bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda 3 polis yaşamını yitirdi. Gerçekleştirilen saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Herat Emniyet Müdürlüğü basın sorumlusu Atikullah Vesik, gazetecilere yaptığı açıklamada, Herat'ın Kuhsan ilçesinin Kuddus Abad köyünde yol kenarına yerleştirilen bombanın, polis aracının bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.

Vesik, saldırıda 3 polisin yaşamını yitirdiğini, 3'ünün de yaralandığını belirtti. Vesik, saldırıdan Taliban'ı sorumlu tuttu. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.