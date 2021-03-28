ZAROK TV Frekans Ayarları 2021 - ZAROK TV Digitürk, D-Smart ve Tivibu Kaçıncı Kanal?YILDIZ EN Frekans Ayarları 2021 - YILDIZ EN Digitürk, D-Smart ve Tivibu Kaçıncı Kanal?YAŞAM TV Frekans Ayarları 2021 - YAŞAM TV Digitürk, D-Smart ve Tivibu Kaçıncı Kanal?VİZYON 58 TV Frekans Ayarları 2021 - VİZYON 58 TV Digitürk, D-Smart ve Tivibu Kaçıncı Kanal?VATAN Frekans Ayarları 2021 - VATAN Digitürk, D-Smart ve Tivibu Kaçıncı Kanal?UZAY HABER Frekans Ayarları 2021 - UZAY HABER Digitürk, D-Smart ve Tivibu Kaçıncı Kanal?TVO Frekans Ayarları 2021 - TVO Digitürk, D-Smart ve Tivibu Kaçıncı Kanal?Afganistan'da bombalı saldırı: Ölü ve yaralılar var!AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, koronavirüse yakalandıİsmail Tamer kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | İsmail Tamer koronavirüse mi yakalandı? | Sağlık durumu nasıl?
İstanbul6 °C
  1. HABERLER
  2. DÜNYA
  3. Afganistan'da bombalı saldırı: Ölü ve yaralılar var!

Afganistan'da bombalı saldırı: Ölü ve yaralılar var!

Afganistan’ın güneyinde bulunan Helmand’da güvenlik güçlerinin kontrol noktasına bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 14 kişi ise yaralandı.

Afganistan'da bombalı saldırı: Ölü ve yaralılar var!

Afganistan’ın güneyinde bulunan Helmad’da güvenlik güçlerinin kontrol noktasına bomba yüklü araçla saldırı düzenlendiği öğrenildi.

Afganistan'ın 34 vilayetinden biri olan ve güneyde yer alan Helmand'daki Gereşk'te güvenlik güçlerine ait kontrol noktasına bomba yüklü araçla yapılan saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişi yaşamını yitirdi.

Şu an için 14 yaralı olduğu ve saldırıyı henüz üstlenen olmadığı öğrenildi.

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
1
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT