Afganistan'da bombalı saldırı: Ölü ve yaralılar var!

Afganistan’ın güneyinde bulunan Helmad’da güvenlik güçlerinin kontrol noktasına bomba yüklü araçla saldırı düzenlendiği öğrenildi.

Afganistan'ın 34 vilayetinden biri olan ve güneyde yer alan Helmand'daki Gereşk'te güvenlik güçlerine ait kontrol noktasına bomba yüklü araçla yapılan saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişi yaşamını yitirdi.

Şu an için 14 yaralı olduğu ve saldırıyı henüz üstlenen olmadığı öğrenildi.