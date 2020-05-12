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Afganistan’da cenaze törenine saldırı: 24 ölü

Afganistan'ın Nangarhar ilinde bir polis komutanının cenaze törenine yönelik saldırıda 24 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan’da cenaze törenine saldırı: 24 ölü

Afganistan'ın Nangarhar ilinde bir polis komutanının cenaze törenine yönelik saldırıda 24 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan'ın Nangarhar iline bağlı Kuzkunar ilçesinde bir cenaze törenine saldırı düzenlendi. Saldırıya ilişkin açıklama yapan Vali Sözcüsü Ataullah Khogyani, "Yerel polis komutanı Sheikh Akram'ın cenaze törenine katılanlar hedef alındı. Cenaze törenine katılan 24 kişi hayatını kaybetti" dedi.

Hayatını kaybedenler arasında il şura meclisi üyesinin de bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA


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