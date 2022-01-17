Afganistan'da deprem: İlk belirlemelere göre 12 kişi hayatını kaybetti!

Afganistan’ın kuzeybatısında yer alan Badgis vilayetindeki Qades ilçesinde 5.6 şiddetinde deprem meydana geldi.

Çok sayıda evin yıkıldığı depreme ilişkin yapılan açıklamada aralarında çocuklarında bulunduğu 12 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin de yaralandığı belirtildi.

"HAYATINI KAYBEDENLER ARASINDA ÇOCUK VE KADINLAR DA VAR"

Öte yandan Qades Kaymakamı Mohammad Seleh Pordel depreme ilişkin yaptığı açıklamada kurbanlar arasında çocuk ve kadınların da olduğunu söyledi.

Yetkililer, depremdeki can kaybının artmasından endişe edildiğini açıkladı.