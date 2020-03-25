Afganistan'da havan mermili saldırıda 3 sivil öldü

KABİL (AA) - Afganistan'ın Kapisa vilayetinin Ela Say ilçesinde Taliban militanlarınca atılan havan mermisinin, sivilleri taşıyan araca isabet etmesi sonucu 3 sivil hayatını kaybetti.

Kapisa Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Şaik Şuriş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ela Say ilçesinde Taliban tarafından atılan havan mermisinin yoldan geçen araca isabet ettiğini söyledi.

Saldırıda araçtaki 3 sivilin yaşamını yitirdiğini belirten Şuriş, 2 çocuğun da yaralandığını kaydetti.

Şuriş ayrıca bölgeye giden polislere militanlar tarafından düzenlenen silahlı saldırıda da bir polisin hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA