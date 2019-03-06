İstanbul10 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. Afganistan’da intihar saldırısı: 3 ölü

Afganistan’da intihar saldırısı: 3 ölü

Afganistan'ın Celalabad şehrinde havalimanına yakın bir noktada düzenlenen intihar saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Afganistan’da intihar saldırısı: 3 ölü

Afganistan'ın Celalabad şehrinde havalimanına yakın bir noktada düzenlenen intihar saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Afganistan'ın Celalabad şehrinde havalimanına yakın bir noktada 4 saldırganın düzenlediği intihar saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişinin yaralandığı bildirildi. Saldırının ardından güvenlik güçleri ve saldırgan arasında çatışma yaşandı. Nangarhar Valiliği Sözcüsü Attaullah Khogyani, eylemcinin bir inşaat şirketini hedef aldığı açıkladı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: İHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.