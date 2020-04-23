Afganistan'da Kovid-19'a rağmen ilk teravih namazı kılındı

KABİL (AA) - Afganistan'da vatandaşlar, yarın başlayacak ramazanın ilk teravih namazını cami ve mescitlerde kıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının artmasına rağmen halk, ramazanın ilk teravih namazını kılmak için camilere akın etti.

Salgın nedeniyle ülkenin en büyük camilerinden Mezar-ı Şerif kentinde bulunan Ravza-i Şerif Camisi, ramazan boyunca ibadete kapatılırken, diğer camilerde ise teravih namazına yoğun olarak katılım oldu.

Mezar-ı Şerif'teki İmam Buhari Camisi'nde teravih namazı öncesi verilen vaazlarda, ramazanın fazileti, farz ibadetlerin önemi, orucun İslam'daki yeri ve faydaları anlatıldı.

Afganistan Hac ve Evkaf Bakanlığı, salgınla mücadele kapsamında ülke genelinde ramazan boyunca "teravih namazının evde kılınmasını" tavsiye etmişti.

Kaynak: AA