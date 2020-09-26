Afganistan'da sivillere bombalı saldırı: 2 ölü, 4 yaralı
Kunduz Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Hicretullah Akbari tarafından yapılan açıklamada, Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinde sivillere yönelik düzenlenen bombalı saldırı sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 2 sivil hayatını kaybetti. Kunduz Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Hicretullah Akbari, basına yaptığı açıklamada, Ali Abad ilçesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi. Akbari, saldırıda 2 sivilin yaşamını yitirdiğini, 4 sivilin de yaralandığını belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.