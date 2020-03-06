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  3. Afganistan'da siyasi liderlere bombalı ve silahlı saldırı!

Afganistan'da siyasi liderlere bombalı ve silahlı saldırı!

Afganistan'ın başkenti Kabil'in Musalla bölgesindeki Hazaraların eski lideri Abdul Ali Mezari'nin ölüm yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen anma töreninde, Yüksek Barış Şura Başkanı Kerim Halili'nin konuşması sırasında silahlı ve bombalı saldırıda bulunuldu.

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06 Mart 2020 Cuma 11:12

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