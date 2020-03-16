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Afganistan'da Taliban ile çatışmada 11 güvenlik görevlisi öldü

KABİL (AA) - Afganistan'ın batısındaki Gor vilayetinin Şahrek ilçesinde Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 11 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.Şahrek Kaymakamı Muhammed Kabiri, basına yaptığı açıklamada, militanların, Şahrek'in Kamanç bölgesindeki...

Afganistan'da Taliban ile çatışmada 11 güvenlik görevlisi öldü

KABİL (AA) - Afganistan'ın batısındaki Gor vilayetinin Şahrek ilçesinde Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 11 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Şahrek Kaymakamı Muhammed Kabiri, basına yaptığı açıklamada, militanların, Şahrek'in Kamanç bölgesindeki polis karakoluna saldırmasının ardından çatışma çıktığını belirtti.

Kabiri, çatışmada 11 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini, 6'sının yaralandığını söyledi.

Kabiri, 15 militanın öldürüldüğü çatışmada karakoldaki 2 zırhlı aracın kullanılamaz hale geldiğini kaydetti.



Kaynak: AA




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