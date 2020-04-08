Afganistan'da Taliban militanları 7 köylüyü öldürdü
KABİL (AA) - Taliban militanları Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinde 7 sivili kaçırarak öldürdü.Belh Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Adılşah Adil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, militanların, Belh'in Şolgara ilçesine bağlı Çerhai Nahr-i Surh köyü sakinlerinden 7 kişiyi kaçırarak...
KABİL (AA) - Taliban militanları Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinde 7 sivili kaçırarak öldürdü.
Belh Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Adılşah Adil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, militanların, Belh'in Şolgara ilçesine bağlı Çerhai Nahr-i Surh köyü sakinlerinden 7 kişiyi kaçırarak kurşuna dizdiğini söyledi.
Adil, öldürülenlerden birinin çocuk olduğunu bildirdi.
Kaynak: AA
HABERE YORUM KAT