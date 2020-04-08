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Afganistan'da Taliban militanları 7 köylüyü öldürdü

KABİL (AA) - Taliban militanları Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinde 7 sivili kaçırarak öldürdü.Belh Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Adılşah Adil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, militanların, Belh'in Şolgara ilçesine bağlı Çerhai Nahr-i Surh köyü sakinlerinden 7 kişiyi kaçırarak...

Afganistan'da Taliban militanları 7 köylüyü öldürdü

KABİL (AA) - Taliban militanları Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinde 7 sivili kaçırarak öldürdü.

Belh Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Adılşah Adil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, militanların, Belh'in Şolgara ilçesine bağlı Çerhai Nahr-i Surh köyü sakinlerinden 7 kişiyi kaçırarak kurşuna dizdiğini söyledi.

Adil, öldürülenlerden birinin çocuk olduğunu bildirdi.


Kaynak: AA




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