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Afganistan’da Taliban saldırısı: 126 ölü

Afganistan'da Taliban'ın askeri üsse yönelik sabah saatlerinde düzenlediği bomba yüklü araç saldırısında en az 126 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Afganistan’da Taliban saldırısı: 126 ölü

Afganistan'da Taliban'ın askeri üsse yönelik sabah saatlerinde düzenlediği bomba yüklü araç saldırısında en az 126 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Afganistan'da Taliban, Vardak eyaletinde askeri üsse sabah saatlerinde bombalı araç saldırısı gerçekleştirdi. Üst düzey bir Savunma Bakanlığı yetkilisi, saldırıda en az 100 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Afgan yetkili, "Askeri eğitim merkezinde meydana gelen patlamada 126 kişi hayatını kaybetti" dedi.

Kaynak: İHA

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