Afganistan'da Taliban saldırısında 3 korucu öldü
KABİL (AA) - Taliban militanlarının, Afganistan'ın Kapisa vilayetinin Tegab ilçesindeki korucu karakoluna düzenlediği saldırıda 3 korucunun öldüğü bildirildi.Kapisa Emniyetinden yapılan açıklamada, militanların, Tegab ilçesindeki korucu karakoluna saldırdığı kaydedildi.Açıklamada, çatışmada...
KABİL (AA) - Taliban militanlarının, Afganistan'ın Kapisa vilayetinin Tegab ilçesindeki korucu karakoluna düzenlediği saldırıda 3 korucunun öldüğü bildirildi.
Kapisa Emniyetinden yapılan açıklamada, militanların, Tegab ilçesindeki korucu karakoluna saldırdığı kaydedildi.
Açıklamada, çatışmada 3 korucunun yaşamını yitirdiği, 11 korucunun yaralandığı ve 3 militanın öldürüldüğü bildirildi.
Kaynak: AA
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