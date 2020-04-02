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Afganistan'da Taliban saldırısında 3 korucu öldü

KABİL (AA) - Taliban militanlarının, Afganistan'ın Kapisa vilayetinin Tegab ilçesindeki korucu karakoluna düzenlediği saldırıda 3 korucunun öldüğü bildirildi.Kapisa Emniyetinden yapılan açıklamada, militanların, Tegab ilçesindeki korucu karakoluna saldırdığı kaydedildi.Açıklamada, çatışmada...

Afganistan'da Taliban saldırısında 3 korucu öldü

KABİL (AA) - Taliban militanlarının, Afganistan'ın Kapisa vilayetinin Tegab ilçesindeki korucu karakoluna düzenlediği saldırıda 3 korucunun öldüğü bildirildi.

Kapisa Emniyetinden yapılan açıklamada, militanların, Tegab ilçesindeki korucu karakoluna saldırdığı kaydedildi.

Açıklamada, çatışmada 3 korucunun yaşamını yitirdiği, 11 korucunun yaralandığı ve 3 militanın öldürüldüğü bildirildi.

Kaynak: AA




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