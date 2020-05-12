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Afganistan'da Taliban saldırısında 4 korucu öldü

KABİL (AA) - Taliban militanlarının Afganistan'ın Gor vilayetindeki korucu karakoluna düzenlediği saldırıda 4 korucu hayatını kaybetti.Gor Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Abdul Maruf Ramiş, gazetecilere yaptığı açıklamada, militanların, Gor'un merkezi Firuz Koh şehri yakınındaki korucu karakoluna...

Afganistan'da Taliban saldırısında 4 korucu öldü

KABİL (AA) - Taliban militanlarının Afganistan'ın Gor vilayetindeki korucu karakoluna düzenlediği saldırıda 4 korucu hayatını kaybetti.

Gor Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Abdul Maruf Ramiş, gazetecilere yaptığı açıklamada, militanların, Gor'un merkezi Firuz Koh şehri yakınındaki korucu karakoluna düzenlediği silahlı saldırıda 4 korucunun yaşamını yitirdiğini söyledi.

Ramiş, saldırıda 3 korucunun da yaralandığını, çıkan çatışmada Taliban'ın da kayıp verdiğini belirtti.


Kaynak: AA


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