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Afganistan'da Taliban saldırısında 4 polis öldü

KABİL (AA) - Taliban militanlarının, Afganistan'ın Logar vilayetinin Baraki Barak ilçesindeki polis karakoluna düzenlediği saldırıda 4 polis hayatını kaybetti.Logar Valiliğinden yapılan açıklamada, militanların, Baraki Barak ilçesinin Sang Mermer polis karakoluna saldırdığı bildirildi.Saldırıda...

Afganistan'da Taliban saldırısında 4 polis öldü

KABİL (AA) - Taliban militanlarının, Afganistan'ın Logar vilayetinin Baraki Barak ilçesindeki polis karakoluna düzenlediği saldırıda 4 polis hayatını kaybetti.

Logar Valiliğinden yapılan açıklamada, militanların, Baraki Barak ilçesinin Sang Mermer polis karakoluna saldırdığı bildirildi.

Saldırıda 4 polisin yaşamını yitirdiği, çıkan çatışmada 7 militanın da öldürüldüğü kaydedildi.


Kaynak: AA




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