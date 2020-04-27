Afganistan'da Taliban saldırısında 4 polis öldü
KABİL (AA) - Taliban militanlarının, Afganistan'ın Logar vilayetinin Baraki Barak ilçesindeki polis karakoluna düzenlediği saldırıda 4 polis hayatını kaybetti.Logar Valiliğinden yapılan açıklamada, militanların, Baraki Barak ilçesinin Sang Mermer polis karakoluna saldırdığı bildirildi.Saldırıda...
KABİL (AA) - Taliban militanlarının, Afganistan'ın Logar vilayetinin Baraki Barak ilçesindeki polis karakoluna düzenlediği saldırıda 4 polis hayatını kaybetti.
Logar Valiliğinden yapılan açıklamada, militanların, Baraki Barak ilçesinin Sang Mermer polis karakoluna saldırdığı bildirildi.
Saldırıda 4 polisin yaşamını yitirdiği, çıkan çatışmada 7 militanın da öldürüldüğü kaydedildi.
Kaynak: AA
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