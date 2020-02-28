Afganistan'da Taliban'ın şiddeti azaltma süresi sona erdi

KABİL (AA) - ABD ile Taliban arasındaki barış anlaşması sonucu Taliban tarafından 22 Şubat'tan itibaren başlatılan şiddeti azaltma süreci bugün sona erdi.

Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi, basına yaptığı açıklamada, şiddeti azaltma süresince ülke genelinde Taliban'ın farklı noktalara saldırı düzenlediğini söyledi.

Ülkenin Helmand, Kabil, Kandahar, Uruzgan, Belh, Kapisa, Samangan, Zabul, Farah, Gazne, Logar, Badahşan ve Lagman vilayetlerinde Taliban militanlarınca saldırılar gerçekleştirildiğini ifade eden Rahimi, "Son 7 gün içerisinde ülke genelinde Taliban tarafından düzenlenen saldırılarda 21 güvenlik görevlisi ile 9 sivil hayatını kaybetti." dedi.

Bu saldırılarda 49 kişinin de yaralandığını belirten Nasrat Rahimi, tüm bu saldırılara rağmen Taliban'ın öncekilere göre bu süre zarfında şiddeti azalttığını kaydetti.

- ABD-Taliban barış anlaşması yarın imzalanacak

Öte yandan, ABD ile Taliban arasında yaklaşık bir yıl süren barış anlaşmasının yarın Katar'ın başkenti Doha'da imzalanması bekleniyor.

Taliban'ın Katar ofisinden yapılan açıklamada, yarınki ABD-Taliban barış anlaşması imza törenine 30 ülkeden temsilciler ve dışişleri bakanlarının katılmasının beklendiği bildirildi.

Barış anlaşmasına ABD adına Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun imza atması bekleniyor.

ABD-Taliban arasında barış anlaşması imzalanmasının ardından ABD ve Afgan hükümetinin ellerindeki 5 bin Taliban üyesini, Taliban'ın da rehin tuttuğu bin kişiyi serbest bırakması bekleniyor.

Afganistan'daki taraflar arasındaki Afgan diyaloğu görüşmelerinin ise mahkumlarla ilgili sürecin tamamlanmasının ardından başlayacağı belirtiliyor.

Afgan hükümeti ve Taliban, Afgan diyaloğunun nerede yapılacağı konusunda henüz bir karara varmış değil.

Afganistan'ın iç sorunları ve karşılıklı taleplerin konuşulacağı Afgan diyaloğu süresince ABD ara buluculuk görevini üstlenecek.

- Trump barış müzakerelerini iptal etmişti

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile Taliban arasında Aralık 2018'den bu yana devam eden barış müzakerelerini, 5 Eylül 2019'da Afganistan'daki ABD askerlerine düzenlenen ve Taliban'ın üstlendiği bombalı saldırı üzerine iptal etmişti.



ABD ile görüşmelerin askıya alınmasının ardından Taliban, barış görüşmelerini sürdürmek için çözüm yolunu Rusya'da aramış ve başkent Moskova'ya heyet göndermişti.



Haftalarca belirsiz şekilde kalan barış görüşmeleri, Taliban'ın elinde rehin tuttuğu 2 ABD vatandaşını serbest bırakmasıyla yeniden başlamıştı.



- Barış görüşmeleri süreci

Cumhurbaşkanı Eşref Gani yönetimindeki hükümet için büyük tehdit unsuru olan Taliban örgütü, ülkenin birçok bölgesinde hakimiyetini koruyor.



Afgan hükümeti Taliban ile barış görüşmelerine başlamak için defalarca girişimde bulunmuş ve bu amaçla Barış Konseyi kurmuştu.



Afganistan'ın eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai döneminde, Haziran 2013'te hükümet ile Taliban arasındaki temasların Katar'ın başkenti Doha'da yapılması planlanıyordu. Ancak Taliban'ın müzakerelerin yürütüleceği ofise "Afganistan İslam Emirliği" yazan tabela ve sözde bayrağını asması üzerine Afgan hükümeti görüşmelerden çekilmişti. Ofis, bir ay sonra kapanmış ve barış müzakereleri de askıya alınmıştı.

Kaynak: AA