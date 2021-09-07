Afganistan’da yeni eğitim modeli: Kız ve erkekler arasına perde çekildi

Kabil’deki İbni Sina Üniversitesi'nde eğitime başlayan kız ve erkek öğrencilerin, aralarında perde bulunması dikkat çekiyor. Geçtiğimiz ay ABD’nin ülke yönetiminden çekilmesiyle yönetimi devralan Taliban, kadınların haklarının koruma altında olacağını ve üniversiteye gidebileceklerini söylemişti.

Suhail Shaheen isimli Taliban sözcüsü, "binlerce" okulun faaliyete devam ettiğini belirtti.

Ülkedeki çoğunluk Taliban’ın en son iktidarda olduğu dönemde gösterilen katı rejimin tekrar gerçekleşmesi ihtimalinden endişeli.

Taliban’ın önceki dönemi olan 1996-2001 arası kadınlar birçok alandan uzaklaştırılmış; ev hapsine girmiş, çalışmalarına ve eğitim görmelerine imkan tanınmamıştı.