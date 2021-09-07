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Afganistan’da yeni eğitim modeli: Kız ve erkekler arasına perde çekildi

ABD’nin 20 yıl sonra bölgeden çekilmesiyle Taliban yönetimine giren Afganistan’da; üniversite eğitimi, erkek ve kız öğrencilerin birbirini görmesini engelleyecek şekilde sınıfın ortasına perde çekilerek yeniden başladı.web

Afganistan’da yeni eğitim modeli: Kız ve erkekler arasına perde çekildi

Kabil’deki İbni Sina Üniversitesi'nde eğitime başlayan kız ve erkek öğrencilerin, aralarında perde bulunması dikkat çekiyor. Geçtiğimiz ay ABD’nin ülke yönetiminden çekilmesiyle yönetimi devralan Taliban, kadınların  haklarının koruma altında olacağını ve üniversiteye gidebileceklerini söylemişti.

Afganistan’da yeni eğitim modeli: Kız ve erkekler arasına perde çekildi

Suhail Shaheen isimli Taliban sözcüsü, "binlerce" okulun faaliyete devam ettiğini belirtti.

Afganistan’da yeni eğitim modeli: Kız ve erkekler arasına perde çekildi

Ülkedeki çoğunluk Taliban’ın en son iktidarda olduğu dönemde gösterilen katı rejimin tekrar gerçekleşmesi ihtimalinden endişeli.

Afganistan’da yeni eğitim modeli: Kız ve erkekler arasına perde çekildi

Taliban’ın önceki dönemi olan 1996-2001 arası kadınlar birçok alandan uzaklaştırılmış; ev hapsine girmiş, çalışmalarına ve eğitim görmelerine imkan tanınmamıştı.

Afganistan’da yeni eğitim modeli: Kız ve erkekler arasına perde çekildi

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