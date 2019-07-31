Afganistan'da yolcu otobüsü havaya uçuruldu: 32 kişi öldü!
Afganistan'ın Herat vilayetinde yolcu otobüsü havaya uçuruldu. Patlamanın sebebinin yol kenarına yerleştirilen bomba sebebiyle olduğu belirlendi. Yol kenarına yerleştirilen bomba, bir yolcu otobüsünün geçtiği esnada patlaması sonucu oluşan kazada 32 kişi hayatını kaybetti.
Afganistan'ın Herat vilayetinde yolcu otobüsü havaya uçuruldu. Patlamanın sebebinin yol kenarına yerleştirilen bomba sebebiyle olduğu belirlendi. Yol kenarına yerleştirilen bomba, bir yolcu otobüsünün geçtiği esnada patlaması sonucu oluşan kazada 32 kişi hayatını kaybetti.
HABERE YORUM KAT