Afganistan'daki gelişmeleri izleyen gazeteci Mehmet Akif Ersoy: Biz çok şükür Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşıyoruz

Tüm dünya Afganistan'da Taliban'ın yönetimi devralmasının ardından yaşananları konuşuyor. Ülkeden kaçmaya çalışan insanlar havalimanlarında gelen uçaklara binmeye çalışırken diğer yandan binlerce kilometre yol yürüyerek Türkiye'nin de aralarında olduğu başka ülkelere göç sürüyor. Ülkede yaşanan gelişmeleri takip etmek için Kabil'de bulunan Habertürk TV sunucu Mehmet Akif Ersoy, Halk TV'de Özlem Gürses'in sunduğu Perdenin Önü Arkası programına katılarak ülkedeki gelişmeleri değerlendirdi.

Mehmet Akif Ersoy şunları söyledi:

"Biz çok şükür Türkiye Cumhuriyeti Devleti gibi bir yerde yaşıyoruz. Burada, bu tür yerlerde gerçekten insanlar bunu bir 100 kere daha Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu cumhuriyeti düşünüyor, bu bir gerçek. Diyorsunuz ki,' Çok önemli şeyler başarılmış bu memlekette'. Gerçek bir devlet kurmak, milli bir ordu kurmak, böyle bir şeyi inşa etmek, bunu bütün dünyaya rağmen yapabilmek. Şimdi bakın çok başka bir tablo, hiç farklı değil100 sene önceki pozisyonumuz. İnsanlar şunu istiyorlar, biz bunun kıymetini bilmiyoruz. Türkiye'ye geldiğim zaman kendimi müthiş iyi hissedeceğim, yaşadığımı hissedeceğim. Siz onu hissedemeyeceksiniz hiçbir zaman. "