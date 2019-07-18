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  3. Afganistan’daki saldırıyı Taliban üstlendi

Afganistan’daki saldırıyı Taliban üstlendi

Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetindeki Emniyet Müdürlüğüne gerçekleştirilen saldırıyı Taliban üstelendi.

Afganistan’daki saldırıyı Taliban üstlendi

Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetindeki Emniyet Müdürlüğüne gerçekleştirilen saldırıyı Taliban üstelendi. Saldırıda 2 kişi öldü, 26 kişi yaralandı.

Taliban, Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinin Emniyet Müdürlüğüne bomba yüklü bir araçla saldırı düzenledi. Olayda 2 kişinin öldüğü 26 kişinin yaralandığı belirtildi.

30 Haziran'da Taliban yine bomba yüklü araçlarla düzenlediği saldırıda 11 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA

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