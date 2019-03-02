Afganistan’daki selde en az 20 kişi öldü

Afganistan'da etkili olan şiddetli yağış sonucu meydana gelen selde aralarında çocuklarında olduğu en az 20 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Afganistan'ın güneyini sel vurdu. Şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen selde aralarında çocuklarında bulunduğu en az 20 kişinin hayatını kaybettiği, 2 bin ev ve arabanın tahrip olduğu belirtildi. Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Koordinasyon Ofisinden (OCHA), şiddetli yağışların aralarında Kandahar olmak üzere 6 şehri etkisi altına aldığını belirtirken Afganistan hükümeti Herat'da yüzlerce evin tahrip olduğunu açıkladı. Kandahar'da ise okul, cami ve devlet binaları güvenliği sağlamak için tahliye edildi.

Ayrıca OCHA, nehir kıyısında yaklaşık 500 kişinin mahsur kaldığını hava desteğine ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Kaynak: İHA