Afganistan’dan kadınlarla ilgili bir karar daha: Ahlaksızlığı Önleme Bakanlığı

Amerikan askerlerinin bölgeden çekilmesiyle Kabil’de yönetimi ele geçiren ve hükümetini ilan eden Taliban, özellikle kadınlar konusunda ılımlı mesajlar vermişti.

Yaptıkları açıklamaların tam tersi bir şekilde davranarak kadın bakanlara kabinede yer vermedi. Bunu da bir kadının kabinede olması gerekli değil, onlar doğum yapmalı diyerek vurguladılar.

'FAZİLETİN TEŞVİKİ VE AHLAKSIZLIĞI ÖNLEME BAKANLIĞI'

Karma eğitime son veren Taliban kadınların sadece sınırlı eğitim almasına izin verirken şimdi de Kadın Bakanlığı’nın ismini değiştirerek 'Faziletin Teşviki ve Ahlaksızlığı Önleme Bakanlığı' yaptı.

Bakanlık binası önündeki tabela sökülüp yerine yeni bakanlığın isminin bulunduğu tabela yerleştirildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre asılan yeni tabelada "Faziletin Teşviki ile Ahlaksızlığın Önlenmesi Bakanlığı" yazısı bulunuyor.